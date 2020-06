Za najboljše rekreativce in veterane navijal tudi Blaž Kavčič

Ljubljana, 22. junija - Na igriščih teniškega kluba Z sport je drugo leto zapored potekalo državno prvenstvo za rekreativce in veterane. Več kot sto udeležencev je tekmovalo v devetih kategorijah, do naslovov pa so prišli Filip Bator, Marko Škrjanc, Marko Lopatič, Ivo Beliš, Brane Dolčič, Andrej Žilnik, Kristina Vanceta, Karmen Kristan in Milena Dolčič.