Vertonghen našel skupen jezik z vodstvom Tottenhama

London, 22. junija - Iz angleškega nogometnega kluba Tottenham so sporočili, da so podaljšali pogodbo z belgijskim nogometnim reprezentantom Janom Vertonghenom do konca sezone 2019/20. Triintridesetletni belgijski obrambi igralec je imel veljavno pogodbo z londonskim klubom do konca letošnjega junija.