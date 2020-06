Pahor sprejel predsednika SAZU Štiha in člane organizacijskega odbora posveta Slovenska sprava

Ljubljana, 22. junija - Predsednik republike Borut Pahor je sprejel novega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Petra Štiha ter člane organizacijskega odbora simpozija Slovenska sprava akademike Tadeja Bajda, Tineta Hribarja, Jožeta Krašovca in izrednega člana SAZU Petra Vodopivca, so sporočili iz predsednikovega urada.