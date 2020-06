Japonska odstopila od kandidature za žensko nogometno SP 2023

Tokio, 22. junija - Iz japonske nogometne zveze (JFA) so sporočili, da so umaknili kandidaturo za organizacijo ženskega svetovnega prvenstva 2023. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo prirediteljico mundiala izbrala na videokonferenčni seji v četrtek, 25. junija, za organizacijo turnirja pa se potegujeta Kolumbija ter skupna kandidatura Avstralije in Nove Zelandije.