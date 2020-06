A-Cosmosovo zastopništvo za BMW odslej v madžarski lasti

Ljubljana, 22. junija - Zastopništvo za vozila BMW je od ljubljanske avtohiše A-Cosmos, največjega zastopnika za vozila BMW v Sloveniji, prevzela madžarska skupina Autowallis. Kot so sporočili, želijo izboljšati prodajo in tržni delež znamke v Sloveniji. V državi so sicer prisotni že od prej, saj je skupina Wallis Automotive Europe zastopnica znamk Jaguar in Land Rover.