V Armeškem pri Brestanici prenovili most prek Lokvanjskega potoka

Krško, 22. junija - Občina Krško je v Armeškem pri Brestanici te dni končala prenovo pred tem precej načetega in ozkega mostu prek Lokvanjskega potoka. Za naložbo je skupaj z davkom odštela nekaj manj kot 230.000 evrov. Most v Armeškem so danes odprli v okviru praznovanja občinskega praznika.