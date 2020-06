Na Bizeljskem prijeli Hrvata s petimi prebežniki v avtomobilu

Bizeljsko/Črnomelj/Koper/Semič, 22. junija - Brežiški policisti so v noči na soboto med opravljanjem nalog varovanja državne meje na Bizeljskem ustavili osebni avtomobil hrvaške registracije. Ugotovili so, da 32-letni Hrvat prevaža pet državljanov Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Odvzeli so mu prostost, zasegli avtomobil, prebežnike pa vrnili na Hrvaško.