Na pristojni komisiji DZ kmalu naslednji krog razčiščevanj poslov z zaščitno opremo

Ljubljana, 22. junija - Poslanske skupine LMŠ, SD in Levica so ponovno zahtevale sklic seje komisije za nadzor javnih financ na temo zaščitne opreme. Tokrat želijo razčistiti nejasnosti glede nabave 20 milijonov za medicinsko uporabo neprimernih zaščitnih mask, o čemer so poročali nekateri mediji, sta pojasnila poslanca LMŠ in Levice Robert Pavšič in Miha Kordiš.