Goriški Kras obiskovalce vabi z novimi doživetji

Miren, 22. junija - Na goriškem Krasu si želijo večjega števila obiskovalcev, da bi jih privabili, pa jim poleg klasičnih namestitev ponujajo številna doživetja. V sodelovanju s kraškimi, vipavskimi in briškimi ponudniki so pripravili različne ponudbe, tudi kartico ugodnosti z različnimi popusti, brezplačnimi vodenji in drugim.