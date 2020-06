Večletni projekt Okupacijske meje ob izteku tudi z aktualno konotacijo

Ljubljana, 22. junija - Po več letih so sadove svojega dela danes predstavili avtorji odmevnega raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. S projektom so orali ledino z več vidikov, neizogibna pa je bila tudi aktualna konotacija.