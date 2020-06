Ljubljana, 22. junija - Nadaljevanje 13. seje in 14. redna seja mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki sta bili napovedani za danes ob 16. uri, bosta zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov potekali v veliki dvorani v prvem nadstropju Instituta informacijskih znanosti na Prešernovi ulici 17 v Mariboru (in NE na Mestni občini Maribor), so sporočili z občine.