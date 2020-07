Britanski glasbeniki združili moči za pomoč koncertni industriji

Ljubljana, 4. julija - Kar 1500 britanskih glasbenikov, med katerimi so Ed Sheeran, Paul McCartney in skupina The Rolling Stones, so v četrtek na britansko vlado naslovili odprto pismo, naj poskrbi za koncertno industrijo, ki jo je epidemije novega koronavirusa izjemno prizadela. Ogroženih je več kot 200.000 delovnih mest, opozarjajo.