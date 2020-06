Danske politične stranke poenotene glede podnebnega sporazuma

Koebenhavn, 27. junija - Politične stranke na Danskem so ta teden dosegle soglasje glede podnebnega sporazuma, ki naj bi državi do leta 2030 omogočil zmanjšanje izpustov ogljika za 70 odstotkov v primerjavi s količinami iz leta 1990. Del sporazuma je tudi izgradnja dveh velikih plavajočih vetrnih elektrarn in krepitev naložb v okolju prijaznejša goriva.