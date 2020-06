Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice prejeli repliko jabolka navdiha

Ljubljana, 22. junija - Medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam je danes za nesebično delo v epidemiji covid-19 predsednik republike Borut Pahor vročil jabolko navdiha. Ob tem so izpostavili izjemno vlogo zdravstvene nege, tudi v izrednih okoliščinah. Opozorili pa so tudi na slabe delovne pogoje in nujnost njihovega izboljšanja.