Cene zabavne elektronike v Sloveniji lani nad povprečjem EU, alkohol in tobak precej pod njim

Ljubljana, 22. junija - Cene izdelkov in storitev za končno potrošnjo so bile lani v Sloveniji pri 88 odstotkih povprečja EU, kaže analiza evropskega statističnega urada Eurostat, ki jo je danes povzel državni statistični urad. Rahlo nad povprečjem so v Sloveniji cene zabavne elektronike, povprečne so cene oblačil, precej pod povprečjem pa so cene alkohola in tobaka.