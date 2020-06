Ladja Ocean Viking po trimesečni prekinitvi nadaljuje reševanje v Sredozemskem morju

Marseille, 22. junija - Ladja Ocean Viking je po trimesečni prekinitvi delovanja zaradi epidemije spet na poti na morje, kjer bo nadaljevala reševanje beguncev in migrantov. Ladja je danes zapustila francosko pristanišče Marseille in naj bi v četrtek prispela v libijske vode, sta sporočili organizaciji SOS Mediterranee in Zdravniki brez meja, ki jo upravljata.