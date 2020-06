Gospodarske družbe v Sloveniji lani z desetino višjim neto čistim dobičkom

Ljubljana, 22. junija - Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 4,625 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 10 odstotkov več kot predlani. Prihodki so bili višji za štiri odstotke, znašali so 103,892 milijarde evrov, je danes objavil Ajpes. Ocenjuje, da je gospodarstvo bolje pripravljeno na krizo kot pred dobrimi 10 leti.