Tonin za Delo zagotovil izpolnitev obljub Natu

Ljubljana, 22. junija - Obrambni minister Matej Tonin je v pogovoru za Delo napovedal, da bo Slovenija, če bo on minister, uspela postaviti bataljonsko bojno skupino in izpolniti obljubo Natu. Napovedal je možnost krepitve slovenske prisotnosti na mednarodnih misijah v Afriki. Glede sodelovanja NSi v koaliciji pa njen predsednik pravi, da so pogovori vroči in napeti.