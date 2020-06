V Nemčiji zaradi karantene spopadi s policijo

Berlin, 22. junija - V stanovanjskem kompleksu v nemškem mestu Göttingen, kjer so zaradi ponovnega izbruha novega koronavirusa odredili karanteno za okoli 700 stanovalcev, so minuli konec tedna izbruhnili nasilni izgredi. Spopadi s policisti so izbruhnili, ko je skušala skupina stanovalcev prebiti zaporo in oditi.