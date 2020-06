V BiH 30-dnevni pripor za Abdića

Zagreb/Bihać, 22. junija - Kantonalno sodišče v Bihaću v Bosni in Hercegovini je določilo mesec dni pripora za župana občine Velika Kladuša, 81-letnega Fikreta Abdića, ki so ga prijeli prejšnji teden zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pooblastil. Abdić je sicer kot nekdanji direktor podjetja Agrokomerc nekoč veljal za enega najmočnejših ljudi v BiH.