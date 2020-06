Prodani ikonični kitari v lasti Cobaina in Princea

Los Angeles, 22. junija - Na sobotni dražbi Julien's Auctions, naslovljeni Glasbene ikone, so prodali kitari, ki sta bili nekoč v lasti frontmana Nirvane Kurta Cobaina in legendarnega Princea. Elektro-akustično kitaro, ki jo je Cobain igral na oddaji MTV Unplugged, so prodali za rekordnih šest milijonov dolarjev, Princeovega "modrega angela" pa za dobrih 560.000 dolarjev.