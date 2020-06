Svet' večer zaganja nov programski sklop Narodnega doma Maribor

Maribor, 22. junija - S premiero kriminalke Svet' večer, v kateri nastopata Nataša Barbara Gračner in Vlado Novak, se začenja nov programski sklop Narodnega doma Maribor, ki so ga poimenovali Teater na kulnu. Ta bo ponujal dramske uprizoritve in druge gledališke dogodke manjšega formata na odru v kleti Narodnega doma.