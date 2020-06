Festival Fokus tudi letos izpostavlja pomen sodobne avtorske fotografije

Celje, 25. junija - Festival Fokus Celje, ki bo potekal 3. in 4. julija, bo tudi v zaostrenih časih zaradi epidemije covid-19 izpostavil pomen sodobne avtorske fotografije. Festival, ki v Celju poteka od leta 2007 in je v knežje mesto pripeljal številne domače in mednarodne ustvarjalce, bo sicer letos potekal v nekoliko skromnejšem obsegu.