Savdska Arabija obljubila, da se bo pridružila boju proti piratstvu

London, 22. junija - V nogometni zvezi Savdske Arabije so privrženi boju proti kraji intelektualne lastnine in bodo storili vse, da bodo izkoreninili piratstvo. Pozivi k ureditvi področja predvajanja vrhunskih nogometnih lig so se na Otoku še posebej okrepili po napovedani naložbi savdskega finančnega sklada v angleškega prvoligaša Newcastle Uniteda.