Zagreb, 21. junija - Nogometaši zagrebškega Dinama so še 14-ič v zadnjih 15 letih prvaki Hrvaške. V 30. krogu so sicer le remizirali na gostovanju v Veliki Gorici, a tudi točka za izid 0:0 je bila dovolj, da so si šest krogov pred koncem priborili 21. naslov v samostojni Hrvaški in 25. v zgodovini.