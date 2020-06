V Srbiji so se zaprla volišča

Beograd, 21. junija - V Srbiji so se ob 20. uri zaprla volišča na parlamentarnih, lokalnih in pokrajinskih volitvah. Po zadnjih podatkih volilne komisije se je volitev do 18. ure udeležilo 40,82 odstotka volivcev. Po podatkih nevladnega Cesida se je volitev do 19. ure udeležilo 44,9 odstotka, kar je podobna udeležba kot na zadnjih volitvah leta 2016.