Na virtualnem vrhu EU in Kitajske tudi o pandemiji covida-19

Bruselj, 22. junija - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel bosta imela danes videokonferenco s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in premierjem Li Keqiangom. Med drugim bodo govorili o pogajanjih o naložbenem dogovoru, pa tudi o boju proti pandemiji covida-19 in njenih posledicah.