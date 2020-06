Kitajska ustavila uvoz perutnine proizvajalca Tyson Foods iz ZDA

Peking, 21. junija - Kitajska je ustavila uvoz perutnine proizvajalca Tyson Foods, ker so v eni od tovarn v ZDA odkrili izbruh novega koronavirusa. Vse, kar je že v državi od tega proizvajalca, pa bodo oblasti zaplenile. V Pekingu, kjer so po testiranju več milijonov ljudi zadnje dni potrdili 220 novih primerov okužbe, so zaprli tudi tovarno podjetja Pepsi Cola.