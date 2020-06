Na prehodu Gruškovje v cisternah odkrili 22 izčrpanih tujcev

Gruškovje, 21. junija - Policisti so v soboto na mejnem prehodu Gruškovje v dveh cisternah za prevoz živil s srbskimi registrskimi oznakami odkrili 22 oseb, ki so se skušale izogniti mejni kontroli. Državljani Bangladeša, Indije, Turčije in Sirije so bili po navedbah Policijske uprave (PU) Maribor vidno izčrpani, obstajala je tudi velika verjetnost, da bi se zadušili.