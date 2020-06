Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 21. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za osebna vozila ob vstopu v državo ocenjena na do dve uri. Osebna vozila na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v državo čakajo do eno uro, na mejnem prehodu Jelšane pa do pol ure.