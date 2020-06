V nemškem košarkarskem prvenstvu na prvi polfinalni tekmi neodločeno

München, 21. junija - V košarki je sicer načeloma nemogoče, da bi se tekma končala z neodločenim izidom, a v pokoronskem času je mogoče tudi to. V Nemčiji, kjer državno prvenstvo končujejo po posebnem sistemu, so namreč košarkarji Ludwigsburga in Ulma, kjer je trener Jaka Lakovič, na prvi polfinalni tekmi igrali 71:71. O finalu bo odločala druga tekma teh ekip v torek.