Posvet: Kultura bi potrebovala ravnotežje med dogodki v živo in prek spleta

Ljubljana, 22. junija - Zavod Motovila je skupaj z Mestno občino Ljubljana (Mol) pripravil spletni posvet o kulturnih politikah evropskih mest v kriznih razmerah in po njih. Razpravljavci so se strinjali, da je pandemija koronavirusa kulturo in umetnost ujela nepripravljeni. Ker sta se preselili na splet, pa bi na tem področju v prihodnje potrebovali ravnotežje.