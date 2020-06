Vreme: Ponoči se bo postopno jasnilo, pihal bo severni veter

Ljubljana, 21. junija - Zvečer bodo ponekod še možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno. Pihal bo okrepljen severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.