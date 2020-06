Nove težave zaradi koronavirusa v ruskem nogometu

Moskva, 21. junija - V ruskem nogometu, kjer so ta konce tedna zagnali dejavnosti po koronakrizi, še vedno močno čutijo posledice epidemije. Najbolj pri Rostovu, kjer so člani prve ekipe v karanteni, igrali pa so mladinci, zdaj pa še pri moskovskem Dinamu. Trije igralci tega kluba so bili pozitivni na testiranju, zato so tekmo s Krasnodarjem prestavili na 19. julij.