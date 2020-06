V Srbiji 91 novih okužb s koronavirusom, nove okužbe tudi drugod na Balkanu

Beograd/Sarajevo/Skopje/Podgorica, 21. junija - V Srbiji, kjer danes potekajo parlamentarne in lokalne volitve, so v zadnjih 24 urah potrdili še 91 novih okužb z novim koronavirusom, skupno 12.894. Zaradi covida-19 je umrla še ena oseba, skupno 261. O novih okužbah poročajo tudi iz BiH, Severne Makedonije in Črne gore, kjer so v soboto znova uvedli nekatere ukrepe.