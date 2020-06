V Srbiji kljub pandemiji covida-19 volijo nov parlament

Beograd, 21. junija - V Srbiji kot prvi državi v Evropi kljub pandemiji covida-19 in naraščanju okužb danes potekajo parlamentarne in lokalne volitve. Predsednik volilne komisije Vladimir Dimitrijević je sporočil, da so se vsa volišča ob 7. uri odprla in da na njih izvajajo vse zaščitne ukrepe v skladu s priporočili kriznega štaba za boj proti koronavirusu.