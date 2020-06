Na meji s Hrvaško daljše čakalne dobe

Ljubljana, 21. junija - Na meji s Hrvaško so daljše čakalne dobe. Najdlje čakajo osebna vozila za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer več kot dve uri, za izstop iz Slovenije pa na tem prehodu čakajo od ene do dveh ur. Daljše čakalne dobe so tudi na drugih prehodih s Hrvaško, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste.