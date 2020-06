Ljubljana, 21. junija - V soboto so v Sloveniji potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom, in sicer v občini Velenje. V tej občini so doslej skupno potrdili sedem primerov okužbe. Občina z največ primeri okužb ostaja Ljubljana, kjer so doslej potrdili skupno 270 primerov okužbe, nazadnje v petek tri.