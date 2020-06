Predsednik republike in ministrica sta se zahvalila učencem, učiteljem in staršem

Ljubljana, 21. junija - Ob skorajšnjem zaključku šolskega leta sta se predsednik republike Borut Pahor in ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec prek video nagovora zahvalila učencem, učiteljem in staršem za uspešen zaključek šolskega leta, ki je bilo letos, kot sta poudarila, posebno. Izziv ostaja izvedba izobraževanja v jeseni, je dodala ministrica.