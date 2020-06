Oblak z Atleticom na tretje mesto lestvice

Madrid, 21. junija - V španskem nogometnem prvenstvu so v soboto odigrali štiri dvoboje 30. kroga primere division. Na nogometne zelenice so stopili tudi nogometaši madridskega Atletica, ki so z 1:0 premagali Valladolid. Zasedba, v kateri se je izkazal tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, se je zavihtela na tretje mesto prvenstvene lestvice.