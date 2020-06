Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 21. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaradi del na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke poteka izmenično enosmerno v noči na torek, med 21. in 5. uro ter v nočeh na sredo in četrtek, med 20. in 5. uro. Predvidena čakalna doba pred predorom bo do pol ure.