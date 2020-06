Goran Dragić na trgu prostih igralcev od 18. oktobra

New York, 20. junija - Po zadnjem sestanku klubov z vodstvom severnoameriške košarkarske lige NBA tamkajšnji ugledni mediji poročajo o novih datumih pred začetkom sezone 2020/21. Po pisanju ESPN in The Athletic bo tržnica košarkarjev, ki jim po letošnji sezoni potečejo pogodbe, odprta od 18. oktobra naprej. Med njimi bo tudi nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić.