Parlamentarne volitve v Črni gori 30. avgusta

Podgorica, 20. junija - Črnogorski predsednik Milo Đukanović je za 30. avgust razpisal parlamentarne volitve in lokalne volitve v nekaterih občinah, so danes sporočili iz predsednikovega urada. Volili bodo skupščine v občinah Andrijevica, Budva, Gusinje in Kotor, poročajo tuje tiskovne agencije.