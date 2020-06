Med zaposlenimi v nemški klavnici že več kot 1000 okužb s koronavirusom

Berlin, 20. junija - Med zaposlenimi v nemškem mesnopredelovalnem obratu Tönnies v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so potrdili že več kot 1000 okužb z novim koronavirusom, so sporočile lokalne oblasti. Doslej so izvedli 3127 testiranj, odkrili pa 1029 primerov okužbe.