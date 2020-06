Število okuženih v Evropi preseglo 2,5 milijona

Pariz, 20. junija - V Evropi so doslej skupaj zabeležili že več kot 2,5 milijona okuženih z novim koronavirusom. Skoraj polovico tega skupnega števila so zabeležili v Rusiji, Veliki Britaniji, Španiji in Italiji. Skupno pa so v svetu potrdili že skoraj 8,7 milijona okužb z novim koronavirusom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.