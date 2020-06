Na Hrvaškem zabeležili 19 novih okužb s koronavirusom, največ po 8. maju

Zagreb, 20. junija - Na Hrvaškem so od petka zabeležili še 19 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje dnevno število po 8. maju, ko so imeli 36 primerov. Največ okuženih v preteklih 24 urah, po sedem, je bilo na območju Zagreba in Splita, je objavil hrvaški štab civilne zaščite.