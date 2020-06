V SMG premierno predstava o tovarni papirja v Sladkem vrhu

Ljubljana, 21. junija - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bodo nocoj premierno uprizorili avtorsko predstavo Paloma (since 1873): Saga o Sladkem vrhu in tovarni papirja, ki so jo sredi marca zaradi koronavirusa morali odpovedati. Njeni ustvarjalci so se pri predstavi spraševali o nostalgiji in o tem, kaj mladi generaciji predstavlja obdobje Jugoslavije.