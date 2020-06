Nekdanji kolesar in podjetnik Ilešič bo bdel nad kariero obetavnega atleta Čeha

Ptuj, 21. junija - Nekdanji poklicni kolesar Aldo Ino Ilešič bo kot manager bedel nad kariero 21-letnega atleta Kristjana Čeha, ki je v tej sezoni slovenski rekord v metu diska pomaknil v meje prve polovice finalistov zadnjih olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Lani je 2,06 m visoki Ptujčan že unovčil svojo nadarjenost z zlatom na evropskem prvenstvu do 23 let.