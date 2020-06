V petek nove okužbe v Ljubljani, Piranu in pri tujih državljanih

Ljubljana, 20. junija - V petek so v Sloveniji potrdili šest novih okužb s koronavirusom, tri v občini Ljubljana, eno v Piranu in dve pri tujihdržavljanih. Skupaj so tako doslej v slovenski prestolnici potrdili 270 primerov okužbe, v Piranu 6, pri tujih državljanih pa 19. Občin s 15 ali več primeri okužbe je 16.