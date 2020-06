Na cestah gneča in zastoji, na mejnih prehodih čakalne dobe

Ljubljana, 20. junija - Na slovenskih avtocestah je danes povečan promet, prihaja do zastojev. Čakalne dobe za osebna vozila so tudi na mejnih prehodih, zlasti proti Hrvaški, kjer se na izstop čaka od ene do dve uri. Na avstrijski strani predora Karavank proti Sloveniji je petkilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo, kažejo podatki prometno-informacijskega centra.

Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in počivališčem Tepanje je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti je zaradi del pred predorom Kastelec proti Kopru zastoj dolg okoli dva kilometra, kar potovalni čas podaljša deset do 15 minut. Na štajerski avtocesti je zaradi del med priključkom Celje center in počivališčem Lopata proti Ljubljani nastal 1,5-kilometrski zastoj, potovalni čas se podaljša za pet do deset minut.

Zastoji so tudi na cestah pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja, Starod in Jelšane proti Hrvaški, kjer se na izstop iz Slovenije čaka od ene do dveh ur. Manjše čakalne dobe so na mejnih prehodih Slovenska vas in Gruškovje.